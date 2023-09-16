Завершився матч чемпіонату України.
Фото: УПЛ
16 вересня 2023, 20:59
У рамках сьмого туру української Прем'єр-Ліги Олександрія на своєму полі приймала Минай.
Команди не зуміли виявити сильнішого, зігравши внічию — 1:1.
Олександрія — Минай 1:1
Голи: Гунічев 61 — Кулаковський 74
Олександрія: Шевченко, Савченко, Ковалець (Михайленко 62), Сігєєв, Калітвінцев (Джевані 62), Кулаков (Андрійчук 71), Шулянський (Микитишин 46), Ернандес (Кулаковський 46), Білошевський, Копина, Смирний
Минай: Бандура, Немчанінов, Чуєв, Вітенчук, Твердохліб, Ралюченко, Одарюк (Ременяк 86), Булеза, Дмитрук, Мельник, Гунічєв (Рогозинський 76)
Попередження: Ернандес 9, Кулаковський 54, Микитишин 57 — Мельник 14, Дмитрук 29, Ралюченко 34, Вітенчук 88.