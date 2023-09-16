У рамках сьмого туру української Прем'єр-Ліги Олександрія на своєму полі приймала Минай.

Команди не зуміли виявити сильнішого, зігравши внічию — 1:1.

Олександрія — Минай 1:1
Голи: Гунічев 61 — Кулаковський 74

Олександрія: Шевченко, Савченко, Ковалець (Михайленко 62), Сігєєв, Калітвінцев (Джевані 62), Кулаков (Андрійчук 71), Шулянський (Микитишин 46), Ернандес (Кулаковський 46), Білошевський, Копина, Смирний

Минай: Бандура, Немчанінов, Чуєв, Вітенчук, Твердохліб, Ралюченко, Одарюк (Ременяк 86), Булеза, Дмитрук, Мельник, Гунічєв (Рогозинський 76)

Попередження: Ернандес 9, Кулаковський 54, Микитишин 57 — Мельник 14, Дмитрук 29, Ралюченко 34, Вітенчук 88. 