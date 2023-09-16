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Керманич дав свій коментар.

Головний тренер Шахтаря Патрік ван Леувен у післяматчевому коментарі дав свою оцінку грі з Оболонню (1:0).

"До гри ми хотіли не витрачати забагато сил, тому планували розпочати дуже агресивно та створити багато моментів у стартовому відрізку. Але в перші 15 хвилин це не вдавалося зробити: був повільний темп, м’яч не так швидко ходив між гравцями. До кінця першого тайму ми все ж мали шанси забити, але не так акуратно діяли в завершенні атак.

Вважаю, нашою проблемою було те, що футболісти думали вже про наступну гру. Вони хотіли показати свою гарну форму, змістовну гру, щоб надихнути один одного, але гарної гри не вийшло. І ще раз акцентую на гольових моментах: ми маємо використовувати їх якомога раніше ще в першому таймі, щоб можна було раніше замінити гравців та залишити їм сили для наступної гри.

Гадаю, проблема в недостатній концентрації до завершення епізоду й у тому, що за низького темпу гри футболісти починають повільно думати. Я хотів би, щоб вони швидше ухвалювали рішення – грали або на фланги, або через пас, щоб тримали темп командних рухів, а суперник повинен весь час стежити за нашою грою. Саме так ми створюватимемо більше моментів і буде більше концентрації в штрафному майданчику в завершальній фазі".

Про Назарину:

"Я задоволений грою і тренувальним процесом Назарини останніми тижнями. Він також добре виглядав у збірній. Але Єгор грав у попередньому матчі, тому сьогодні я на цій позиції дав шанс Судакову. Я пояснив це Назарині, сказав, що задоволений тим, як він працює, і що для мене він є футболістом, на якого я завжди можу розраховувати. І він допоміг команді, коли вийшов на поле та забив гарний гол".

Про Рудько:

"Це наше рішення. Ми брали досвідченого голкіпера для таких моментів, хоча і не розраховували його настільки швидко використовувати, але так склалася ситуація, і я надав Артурові шанс. Він зіграв добре. Гадаю, уперше грати у воротах за Шахтар – це нелегко, але він гарно вивив себе".

Про Лігу чемпіонів:

"Про наступну гру будемо думати вже сьогодні ввечері. Подивимося, як футболісти виглядатимуть на вечері, з усіма поговоримо, хто як почувається. І вже завтра вранці всі розпочнуть готуватися до матчу з Порту", — наводить слова ван Леувена офіційний сайт Шахтаря.

На Football.ua доступно відео голів та огляд матчу Шахтар — Оболонь.