Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку сьомого туру чемпіонату України, який пройде 18 вересня та розпочнеться о 17:00.

У сьомому турі чемпіонату України Динамо та Ворскла зіграють у Києві.

ДИНАМО — ВОРСКЛА

Понеділок, 18 вересня, 17:00. Стадіон "Динамо" ім. В.Лобановського, Київ. Головний арбітр зустрічі — Ярослав Козик (Мукачево).

Пряма трансляція на телеканалі "2+2".

Цифрам і фактам, як завжди, присвячений окремий пункт, але є одне число, яке гідне окремого увічнення, оскільки воно просто вражає уяву.

29 днів склала пауза між матчами Динамо у чемпіонаті! Літнє міжсезоння не набагато більше. Нові та нові переноси разом із паузою на збірні дали киянам відпочивати стільки, що вчасно замислюватись про випадання з оптимального тренувального циклу. Звісно, за цей місяць Динамо зіграло матчі з Бешикташем, але тим не менш – у умовного Дубінчака дві гри за місяць, якийсь курортний темп порівняно з топ-лігами.

Якби Динамо проповзло до групи Ліги конференцій, було б цікаво подивитися, як воно “наздоганятиме” графік із усіма цими перенесеними матчами. Але українські клуби вирішили цю проблему легко: і Динамо, й та сама Ворскла свій матч у запасі з Дніпром-1 можуть вільно грати майже в будь-який мід-вік. Єврокубковий сезон для більшості наших команд закінчився, не розпочавшись.

Луческу, як і очікувалося, не звільнили. Від тренера чекають чемпіонство – і керівництво не бентежить навіть той факт, що в сезоні-24/25 навіть чемпіон України не пройде в ЛЧ безпосередньо. Через швейцарську систему йому доведеться грати кваліфікацію, причому з командою точно не слабшу за Бешикташ... Але, в будь-якому випадку, Луческу та його підопічним відступати вже зовсім нікуди.

А ось про їхнього суперника такого не скажеш. Скрипник за три матчі перетворив стан справ у Ворсклі з безнадійного на перспективний. В атаці у полтавців один із найкращих підборів виконавців у лізі, з обороною, звичайно, не все так добре, але Чеснакова прибрали з основи – і вже стало краще. Здається, що для Ворскли моментом істини стане зима, але так можна сказати майже про будь-який український футбольний клуб. У Жеваго проблеми? А хто може певно сказати, що вони найближчим часом у Суркісів не виникнуть?

Рідкісний матч, у якому Динамо може зіграти, зустрічаючи від суперника щось, окрім триповерхового автобуса. Для Ворскли це просто невигідно: оборона у полтавців і зараз слабка, а якщо той же Юрченко отримуватиме м'яч лише на своїй половині поля, він не зможе реалізувати свій потенціал. І в цій ситуації критично важливою є сутичка в центрі поля. Отже, хто кого: Скляр чи Шапаренко? Шепєлєв чи Юрченко?

Можна було б говорити про кадрову втрату Динамо у вигляді Сироти, але, чесно кажучи, центральні захисники гранду настільки скотилися в одну майже невиразну сірість, що відсутність будь-якого з них складно вважати проблемою. Тепер в основі, напевно, зіграє Попов, а пару з ним складе Дячук чи Біловар. І, за всіх дурниць бойфренда дочки Суркіса в першому турі, Дячук напомилявся вже стільки, що можна сказати: Біловар заслужив абсолютно чесний, без блату шанс.

Цікаві факти

Динамо може здобути 370-ту домашню перемогу або загалом 160-й раз в УПЛ зіграти внічию.

Ворскла може здобути 100-ту гостьову перемогу в УПЛ.

Гольова серія Динамо продовжується в УПЛ 15 ігор – 36 голів.

Безнічийна серія Ворскли триває в УПЛ 12 ігор: 8 перемог та 4 поразки.

300-й матч в складі Динамо у всіх турнірах може провести Віталій Буяльський.

70-й матч Динамо при Мірчі Луческу в Чемпіонатах.

Віктор Скрипник біля керма різних клубів може здобути 60-ту перемогу в УПЛ.

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