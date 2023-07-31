Україна

Нульова нічия, трохи сенсацій та багато скандалів — на українських полях пройшов перший тур чемпіонату.

Дочекалися: у чемпіонаті України відбувся перший тур УПЛ. Видався він, звичайно, не таким запальним, як суперечки по телепулу, але більш ніж подієвим. Ми написали про найцікавіше.

Зауваження номер нуль: сильно, звісно, не вистачає матчу Ворскли та Дніпра-1. Сім матчів – начебто й чимало, але були відсутні, м'яко кажучи, непересічні представники УПЛ. Перевірка команди, яку так шокував Панатінаїкос, далеко не ідеальною, але принаймні бойовитою Ворсклою, могла б стати окрасою туру.

Але й так було на що подивитись. Зрозуміло, у першому турі було багато перших.

Перший гол

...вийшов дуже символічним. Головний символізм вже у тому, що він відбувся у другій грі. Ну, як ще стартувати було чемпіонату України, як не з нульової нічиєї двох оборонних команд на сонці? Оболонь і Колос мають у своїх назвах так багато букв “о”, що вже цим натякають на очікуваний рахунок дуелі.

Досить несподівана національність автора історичного голу. Легіонерів в УПЛ в принципі залишилося небагато, а з неукраїнців набагато вірогіднішим був би гол від звичних на наших полях іноземних націй: бразильців, аргентинців. Можна, пам'ятаючи про специфічність складу Шахтаря, поставити на Буркіна-Фасо чи Венесуелу, про специфічність складу Динамо – Ямайку чи Сенегал. Але перший м'яч забив рідкісний представник Конго (не плутати з ДР Конго, від якого в нас запалював Мбокані). Макуана вже на початку матчу Полісся чудово відгукнувся на пас Танковського і переграв Паста.

Щоб не перехвалювати Бені: хоч він зіграв до Полісся більше 30 матчів у французькій Лізі 1, цей гол – перший для нього у національних чемпіонатах. Щоб не принижувати його досягнення: взагалі в його кар'єрі є набагато почесніший м'яч. В одному з розіграшів Кубка Франції він забив самому Марселю, і тоді “ОМ” пройшов далі лише у серії пенальті.

А тепер, увага, питання: як там живуть житомирські “зберігачі традицій”? Адже вони хотіли, щоб у клубі не було чорношкірих! Вважали, що це відрізняє клуб від інших... Взагалі, звісно, це чудовий приклад того, що на маргіналів просто не варто звертати увагу. Ті, хто вважають себе найголовнішими, привілейованими вболівальниками, напевно, і не знають, що найвідоміший темношкірий український футболіст – Адерінсола Есеола – виріс та здобув футбольну освіту саме в Поліссі.

Перше вилучення

...теж має символізм. Зрозуміло, що трансферне вікно ще відчинене, і в будь-який клуб УПЛ може перейти будь-хто – але, враховуючи завершення кар'єри Андрієм Пятовим, його тезка Гітченко має великі шанси провести найближчий сезон як віковий гравець УПЛ. Вже у жовтні йому виповниться 39 років.

Гітченко дуже допоміг Поліссю вийти в УПЛ, провів відмінний минулий сезон – але, звичайно, внаслідок масштабної закупівлі імені Буткевича він один із перших у списку на заміну. І вилучення прямо продемонструвало, що ветерану на новому рівні буде складно. Можна сперечатися за ступенем суворості покарання (чи настільки останньою була надія при фолі на Шараї?), але сам фол Гітченку доводилося робити, бо він програв супернику в швидкості.

Гітченко і вийшов на матч лише тому, що у новачка команди Чоботенка дискваліфікація на перший тур. Надалі з великою ймовірністю у Полісся з'явиться в основі зв'язка центрбеків Чоботенко – Шабанов. Гітченко стане в нагоді на дистанції, але вже перший тур показав, що навіть між нинішньою УПЛ і першою лігою велика різниця в рівні.

Перша жовта картка

...максимально символічна! Це вже УПЛ, як вона є: щоб попередження було вже на першій хвилині, за фол наскільки грубий, настільки ж необов'язковий.

Тарас Мороз до 27 років не грав у вищій лізі, за один лише минулий сезон зібрав дві червоні та вісім жовтих у 19 матчах – і увійшов до історії ліги фолом на самому початку гри на М'якушку. Причому можна сказати, що увійшов двічі: і з жовтою у пасиві він продовжував грати жорстко, ризикував дуже рано залишити команду в меншості – що і вилилося в першу заміну сезону, вже на 31-й хвилині.

Матч туру

Зрозуміло, що Динамо має величезну вболівальницьку аудиторію, але саме як автору хочеться, щоб такий період турбулентності в клубі тривав довше. Про що б ми всі говорили, якби не такий матч Динамо з Минаєм?

Мірча Луческу продовжує намагатися створити надійну зв'язку із двох центральних захисників, не маючи у своєму розпорядженні жодного надійного. На новому етапі це призвело до дебюту за Динамо Біловара – футболіста, який привертав до себе багато уваги набагато раніше. Справа в тому, що Крістіан – син скандально відомого прокурора Руслана Біловара, якого звинувачують у хабарництві. Ба більше: Біловар-молодший не приховує своїх стосунків із дочкою Ігоря Суркіса! Фотографії пари регулярно можна побачити в інстаграмі Крістіана.

І варто було представнику такої “золотої” молоді дебютувати в основі Динамо, як він привіз гол. Вітенчук, звичайно, пробив класно, та й Бущан міг врятувати – але це не скасовує факту, що Біловар зіграв занадто авантюрно.

У парі з Біловаром вийшов Попов, який у свої 24 роки може вважатися ветераном оборони Динамо. І виявив він себе просто “зразково”: вже в першому таймі зіграв настільки жорстоко, що арбітр і не міг діяти інакше, як показати червону картку.

Запахло черговою осічкою Динамо – але кияни напрочуд впевнено довели матч до перемоги. Прекрасно реалізував свої моменти Ванат, у фінальній третині атака з ним, Буяльським та Шапаренком добре грала в один дотик – і навіть Сирота в такий критичний момент нормально замінив Попова.

Напевно, більшого можна чекати від Ярмоленка – і точно висновки потрібно робити не по Минаю. Ну серйозно: закарпатці в міжсезоння втратили всю лінію оборони (причому Гончар, наприклад, вважав за краще виїхати до Судуви, ніж продовжувати контракт), у них дуже невизначене майбутнє – такого суперника Динамо має обігравати у будь-якому стані. Але видно, що у команді акцент робиться не на індивідуальній майстерності, а на зіграності, комбінації. Це тішить і в контексті майбутніх випробувань.

І ще раз дякую за таке футбольне шоу.

Такий голландський футбол ви ставите, містере ван Леувен?

Старт Шахтаря приніс очікуваний результат, але дуже несподівану гру. Траоре та Сікан вийшли в основі, на флангах з'явилися Кащук із Зубковим, які практично не відпрацьовують ззаду – і в результаті Шахтар грав, по-перше, у принципі в дуже атакуючий футбол, а по-друге, був практично не задіяний центр поля. Можливо, так змусив діяти апендицит Судакова, але взагалі таку тактичну революцію не роблять через одного гравця. Востаннє Шахтар не претендував на центр поля страшно сказати, в які давні часи: до Мірчі Луческу точно.

Виграти, звісно, вдалося, але з великими обмовками. Так, такий акцент на фланги призводить до великої кількості кутових – і той факт, що Матвієнко саме так провів перший м'яч, можна пов'язати із тактикою. Але загалом, нескінченні спроби Зубкова (він подавав більше, ніж Кащук) хоч якось загострити виглядали так собі. У Шахтаря величезна перевага в класі, у протистоянні з Металістом 1925 року кожен їх гравець був кращим за кожного гравця суперника – і зрозуміло, що свої два вони і з такою схемою забили. Одного разу допоміг корнер, один раз у штрафному майданчику суперника рикошети склалися потрібним чином – і цього вистачило.

Але загалом, як для чемпіона та гранда Шахтар виглядав так собі. Суперник мав багато простору та варіантів у своїй гольовій атаці, міг забивати і за 0:1. По-перше, віддавати суперникам центр поля – значить давати шанси навіть найслабшим із них. По-друге, оборона у Шахтаря далека від досконалості (а без Бондаря буде ще гірше), і з такою моделлю гри це помітніше... Втім, це може бути взагалі ніяк не пов'язано з тактикою: без Тараса Степаненка у Шахтаря діра в опорній зоні вже років 10.

Ван Леувен – голландець, але голландський футбол буває дуже різним. Ми звикли асоціювати його із завітами Кройфа , Міхелса, Гвардіоли (який безумовний адепт перших двох), але ніхто ж не бачив подібного щирого футболу у виконанні, наприклад, тен Гага у МЮ? Ван Леувен постав у зовсім іншому вигляді, і це в першу чергу дуже цікаво. Інше питання, що однією з причин відходу Йовічевіча називався невидовищний футбол, а нескінченні подачі Зубкова на Траоре виглядають тим ще видовищем.

Лалатович вже з самого початку викликає тривогу

Зоря розпочала сезон із програшу Руху – і саме по собі це не означає нічого. Хто забув, та сама чудова (без іронії) Зоря ван Леувена, яка за цілою низкою показників демонструвала найкращі результати за час виступів у чемпіонаті України, так само програла Руху минулого сезону. Програла 1:3, Таллес тоді оформив перший хет-трик сезону.

Деталі також далеко не катастрофічні. Тут провалили кінцівку? Ну а тоді жахливо почали, горячи у два м'ячі вже на 50-й хвилині. У суботу забракло креативу? А 09.09.22 страшенно зіграв воротар. І так далі. Рух – історично незручний суперник для Зорі, з останніх чотирьох матчів на своєму полі він у основний час не програв жодного. Проблеми у поразці як такій немає – проблеми почалися пізніше.

“Побачили, що на останні тридцять хвилин нашої команди не вистачило. Не всі пройшли збори з першого до останнього дня. Лише останній тиждень ми працювали з 23 гравцями . До того ж було лише 15 футболістів ... Нам потрібно працювати далі. Потрібно, щоб повернулися травмовані. В нас нова команда. Ми вимагаємо підсилення перед наступним матчем. Ми продемонстрували у першому таймі , як хочемо грати. Коли у нас були сили, в суперника шансів не було.

Також хочемо показати собі в єврокубках та вийти з групи. Але нам потрібне підсилення. Ми вимагаємо ще досвідчених гравців... Погано, що у нас не було можливості працювати великою кількістю гравців із самого початку зборів. Грати 10 на 10 мали зможу лише останній тиждень підготовки” – сказав на післяматчевій прес-конференції Ненад Лалатович.

І все начебто звучить здорово і логічно – але коли читаєш це зі знанням, що цей тренер має 18 змін роботи за 12 років, і дуже часто він йшов зі своїх команд зі скандалами... Погані передчуття, загалом. Лалатович 18 років, після відходу з Шахтаря, був далеким від України – але якщо він навів хоча б мінімальні довідки про свій новий клуб, він мав знати, що для Зорі нормально міняти більшу частину складу щоліта. Це, безумовно, ускладнює завдання будь-якого тренера, але три попередні, до Лалатовича, наставника результату якось досягали.

Тут тренер з самого початку ніби усувається від невдачі, ще й говорить про необхідність посилення вже до наступного матчу. У цьому є опонування керівництву – і знову ж таки, якщо для мільйона інших тренерів нормально “дати вогню” на прес-конференції (Вернидуб точно серед них), то у випадку з Лалатовичем послужний список працює проти нього .

Провал туру

До речі про Вернидуба. Кривбас розпочав сезон соромно у всіх відносинах – насамперед завдяки своєму тренеру. Вернидуб ще до кінця першого тайму встиг накричати на арбітра і вступити в суперечку з Ротанем, використовуючи ненормативну лексику. Після видалення у складі Кривбасу він погрожував виведенням команди з поля, перед фінальним свистком назвав суддю “бандитом” – і, звичайно ж, призначив суддю головним винним і на прес-конференції. Його син закінчив кар'єру, мабуть, заради того, щоб було кому відтягувати тренера Кривбасу в момент, коли він іде до арбітра з загрозливими намірами.

Про таку поведінку, яка змушує згадати абревіатуру ПТСР, я писав протягом минулого сезону – і, як бачимо, Вернидуб за міжсезоння зовсім не змінився. Втім, не все можна пов'язувати з війною: так агресивно Юрій Миколайович поводився і до того, як вступив до лав ЗСУ. Навпаки, така надемоційна манера поведінки може бути спробою приховати суто футбольні проблеми.

Адже Кривбас жахливо провів перший матч сезону. Олександрію влітку покинули всі, кого звали хоч кудись: клуб заявив не за списком Б (тобто не молодих гравців) лише 14 осіб на весь сезон. Ротань змушений грати в основі з такими гравцями, як Бєляєв та Копіна – проте команда показує нормальний футбол. А для Кривбасу втрата одного Капіча виглядає непоправною – хоча, починаючи з літа, цей клуб має просто принципово інші ресурси, ніж Олександрія.

Дебют туру

Дебютів у першому турі було багато, але головний із них відбувся не у Шпорна чи умовного Невертона. Черкаси вперше побачили матч вищої ліги України – ЛНЗ ухвалив Чорноморець.

Говорити більше доводиться про їхнього суперника: все-таки він переміг. Григорчук дав зрозуміти, що масове прощання з гравцями нічого не змінює щодо перспектив команди. Їх і справді замінили гравці як мінімум не гірше, а командний пресинг, який поставив команді тренер весною, нікуди не подівся – це один із тих небагатьох висновків, які можна зробити після першого туру.

Тим не менш, Чорноморцю могло бути дуже важко, реалізуй ЛНЗ свої моменти на самому початку матчу. Але Бойко не реалізував вихід віч-на-віч, Савін не реалізував шанс Прядуна – а свої шанси Чорноморець уже не пропустив. Шпорн з Ієде відразу потужно заявили про себе: нігерієць обігрував по двоє-троє захисників, словенець просто відмінно підключився до однієї з атак. Тим не менш, саме грою черкаський клуб цілком порадував, тож уже Минаю наступного туру варто побоюватися.

Команда туру

Мозіль (Металіст 1925) – Караваєв, Сирота (обидва – Динамо), Матвієнко, Гочолейшвілі (обидва – Шахтар) – Юсов (Металіст 1925), Танковський (Полісся), Шпорн (Чорноморець), Шулянський (Олександрія) – Клімчук (Рух), Ванат (Динамо)

Гол туру

Як би не помилився Біловар, Вітенчук пробив просто чудово.