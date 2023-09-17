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Півзахисник Оболоні прокоментував поразку від Шахтаря.

У рамках сьомого туру української Прем’єр-ліги київська Оболонь на Арені Львів мінімально поступилась донецькому Шахтарю.

Шахтар — Оболонь 1:0 Відео голу та огляд матчу УПЛ

Після завершення протистояння головний тренер "пивоварів" Валерій Іващенко підбив підсумки протистояння для своєї команди.

"Ви самі все бачили. Грали проти лідера чемпіонату в меншості, тому важко щось сказати. Але хлопці в цьому плані герої. Після гри я підійшов до команди та подякував за самовідданість, за ті моменти, які вони створювали, ті спроби щось зробити, які мали місце. До них питань немає.

Однак проти команди, яка виступає в Лізі чемпіонів, важко грати півтора тайми в меншості. Я не хочу, знову ж таки, щось там казати про суддівство, але ви самі все бачите.

У нас десь вилучили гравця, десь одним чином трактуються моменти, а десь — по-іншому. У ситуації зі Степаненком мала бути друга жовта картка. Теж могла мати місце інша ситуація після його вилучення. Але є так, як є.

Після вилучення Вовкуна довелось одразу застосовувати наявні резерви, швидше перебудовуватись, бо важко втрачати центрального захисника. Але хлопці витримали, дограли перший тайм, а в другому мали кілька непоганих моментів.

Десь у нас виходить створювати зі стандартів, але не доводимо до завершення. Намагались, старались — хлопці молодці, що тут ще казати. Але, як на мене, грав забудеться, і вже треба думати про наступну гру.

У чомусь не вистачило везіння, у чомусь — реалізації. І в перекладину влучали, а ми після гри подивились, і жодного повтору цього моменту не було, аби подивитись, куди м’яч хоч влучив, коли вдарився об газон. Гра якось пройшла, завжди смакують різні моменти з різних ракурсів, а тут дивишся — жодного повтору. Це дивує. Хоч би публіці показали", — заявив український фахівець.

У наступному турі київська Оболонь прийматиме рівненський Верес.