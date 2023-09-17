Гравцем цікавився колишній клуб Артема Довбика.
Данило Сікан, фото Шахтар
17 вересня 2023, 12:40
Данський Мідтьюлланн розглядав підписання нападника донецького Шахтаря Данила Сікана, повідомляє видання Tipsbladet.
Влітку Мідтьюлланн втратив більшість своїх нападників, тому активно займався пошуками нових гравців. У тому числі, данський клуб розглядав підписання 22-річного українця Сікана, але у підсумку обрав інших нападників.
У кінці серпня Сікан продовжив свою угоду з донецьким Шахтарем. Тепер контракт гравця розрахований до липня 2028 року.
У цьому сезоні центральний нападник брав участь у всіх семи поєдинках "гірників" в УПЛ і відзначився голом та асистом. Портал transfermarkt оцінює Сікана у 4 мільйони євро.