Україна

Гравцем цікавився колишній клуб Артема Довбика.

Данський Мідтьюлланн розглядав підписання нападника донецького Шахтаря Данила Сікана, повідомляє видання Tipsbladet.

Влітку Мідтьюлланн втратив більшість своїх нападників, тому активно займався пошуками нових гравців. У тому числі, данський клуб розглядав підписання 22-річного українця Сікана, але у підсумку обрав інших нападників.

У кінці серпня Сікан продовжив свою угоду з донецьким Шахтарем. Тепер контракт гравця розрахований до липня 2028 року.

У цьому сезоні центральний нападник брав участь у всіх семи поєдинках "гірників" в УПЛ і відзначився голом та асистом. Портал transfermarkt оцінює Сікана у 4 мільйони євро.