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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 7-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють дніпровський Дніпро-1 та ковалівський Колос.

Дніпровський Дніпро-1 та ковалівський Колос продовжуватимуть події недільної частини сьомого туру української Прем'єр-ліги матчем на Дніпро-Арені.

Юрій Максимов у своєму першому стартовому складі на новій посаді залучив із перших хвилин Пасіча та Кравця на фланги оборони, тоді як Бабенко та Рубчинський складатимуть опорну зону, а Танчик та Когут розташуються по краях атаки. На вістрі гратиме Гуцуляк.

Ярослав Вишняк, після поразки від криворізького Кривбасу (0:3), використав із перших хвилин Чорноморця в трійці центральних захисників, тоді як Мілько та Демченко зіграють у центрі поля, а Велетень та Каріока розташуються на флангах атаки.

Дніпро-1: Волинець — Є. Пасіч, Сваток, Сарапій, Кравець — Бабенко, Рубчинський — Танчик, Піхальонок, Когут — Гуцуляк.

Запасні: Кінарейкін, Юрчук, Горін, Лєднєв, Філіппов, Пуріта, Ківінда, Мірошніченко, Каплієнко, Маркос Андре.



Колос: Фесюн — Лучкевич, Золотов, Бондаренко, Чорноморець, Цуріков — Мілько, Демченко — Велетень, Салабай, Каріока.