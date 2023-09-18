Україна

Півзахисник Динамо Київ прокоментував прийдешній матч проти Ворскли.

Київське Динамо завершує підготовку до матчу сьомого туру української Прем’єр-ліги проти полтавської Ворскли.

Динамо — Ворскла. Напередодні

Півзахисник "біло-синіх" Олександр Андрієвський напередодні гри залишив розлогий коментар щодо стану своєї команди.

"Павза на матчі національних збірних якось швидко минула, чесно кажучи. Я був вдома на вихідних, вирішував справи, що зібралися під час активних роз'їздів.

Дивився матчі нашої збірної. Із Англією, звичайно, матч вийшов кращим, а ось із Італією було важко. Але ж це Італія, всі все розуміють. Зрештою, у нашої збірної хороші шанс вийти на Євро-2024, нехай і буде нелегко в подальших матчах.

Зазначу, що Ворскла виграла три поспіль матчі перед павзою в чемпіонаті, тому настрій на цю гру буде відповідним. Загалом, нам завжди непросто грати проти Ворскли. Це досить сильний та незручний суперник. Але фізично ми добре готові, постійно працюємо над цим компонентом на тренуваннях, відтак підійдемо до цієї гри у хорошій формі.

Перенесення матчів УПЛ? Це було правильне рішення. Бо ми дуже втомлювались від багатогодинних переїздів. Фізично було б складно встигнути все. Однак, оскільки тепер ми не граємо в єврокубках, думаю, у нас буде час аби зіграти всі перенесені матчі ще цього року.

Незабаром ще й треба буде додатки Кубок України, а це дуже цікавий турнір — усе вирішується в одному матчі. Аутсайдер може вибити фаворита. Тут не може бути легковажного настрою на кожного суперника. Бо ще не так давно Агробізнес вибивав Шахтар і це не єдиний момент в нашій кубковій історії. Тому важливо уникати недооцінки суперника на будь-якій стадії турніру.

Голи з дальньої відстані в моєму виконанні? Від такої ідеї не відмовляємось — будемо бити. Так що звісно, таких голів від мене варто чекати", — заявив український виконавець.

Матч Динамо Київ — Ворскла відбудеться 18 вересня, о 17:00.