Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу української Прем’єр-ліги, що відбувся 17 вересня 2023 року, 17:00.

У поєдинку сьомого туру української Прем’єр-ліги на полі стадіону Гірник у Кривому Розі відбулось протистояння поміж місцевим Кривбасом та рівненським Вересом.

Команда Юрія Вернидуба забезпечила собі швидкий м’яч активними діями на початку зустрічі, проте суперники зуміли відігратись незадовго до завершення першого тайму.

У другій половині матчу футболісти Сергія Лавриненка були сконцентровані на захисті власних воріт, але зрештою пропустили швидкий випад від опонентів у вільну зону та втратили можливість зачепитись бодай за один заліковий бал.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Кривбас — Верес у 7 турі української Прем’єр-ліги:

Кривбас — Верес 2:1

Голи: Бескоровайний, 11, Іліч, 85 — Кучеров, 34

Кривбас: Кліщук — Понєдєльнік, Стецьков, Бескоровайний, Дібанго — Іліч (Татарков, 88), Бізімана — Вакулко (Приходько, 64), Хомченовський, Задерака (Кузик, 82) — Кожушко (Дебелко, 63).

Верес: Паст — Вовченко, Хондак (Світюха, 78), Курко, Шевченко — Кучеренко, Кучеров (Кухарук, 87) — Гайдучик (Марусич, 65), С. Шарай (Гагун, 66), В. Шарай — Шестаков (Яго, 66).

Попередження: Бізімана — Кучеров, С. Шестаков, С. Шарай, Вовченко.