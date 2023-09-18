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Керманич Кривбасу прокоментував перемогу над Вересом.

Криворізький Кривбас на власному полі напередодні в рамках сьомого туру української Прем’єр-ліги здолав рівненський Верес.

Кривбас — Верес 2:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Головний тренер команди, Юрій Вернидуб, після завершення зустрічі прокоментував виступ свого колективу.

"Хочу всіх привітати з перемогою нашого клубу, Кривбасу. Я дуже радий за хлопців, які з самого початку дуже жваво почали, забили швидкий гол. Але потім чомусь перестали грати агресивно та пресингувати, дали можливість Вересу потихеньку переходити на нашу половину поля.

Сподобався перехід суперника з оборони в атаку, який вони дуже якісно використовували. Але мої хлопці не знітились, і в перерві почули наші настанови, що треба додати у інтенсивності гри, щоб проходити захист Вересу, який вміє захищатись.

Практично вся команда сідає на свою половину і важко потім знайти шанси, аби забити. Але наша команда — молодці, знайшли свої можливості, аби відзначитись та виграти.

Для нас цей успіх дуже важливий. Попереду — щільний графік та сильні суперники: Ворскла, Чорноморець у Кубку України, Рух. Часу для відпочинку немає. Треба скоріше забувати про цю перемогу, відновлюватись та готуватись до наступних матчів. Ще рад дякую хлопцям і тим, хто підтримував команду.

Заміна Іліча? Усе нормально. Десь судома звела м’яз, нічого страшного, відновиться. Будемо рухатись далі.

Ми забили швидкий гол, потім підлаштувались під стиль гри суперника, чого я й боявся. Але ми були до цього готові, ми розібрали гру Вересу, передивились останні їх матчі. Так, забили, та почали грати так, як треба було супернику. І у них почали з’являтись моменти. Можливо, тому і пропустили. М’яч потрапив у руку Задераки.

Арбітр побачила за допомогою VAR, що порушення було у межах штрафного, і це нормально. Радує те, що ми вийшли у другому таймі та заграли по-іншому. Здавалось, що Верес тягне нас до нічиєї, та може навіть забити на контратаці, але ми вирвали перемогу. Радий за хлопців, які вийшли на заміну: за Татаркова, Приходька, Татаркова, Кузика. Вони в обоймі.

Вийшли та допомогли. Сказав хлопцям: та атмосфера, яка є всередині команді, мене дуже тішить. Не тільки ті, хто грає на полі, а й запасні, відчуваю у них енергію, і вони можуть вийти у будь-яку хвилину та підставити своє плече", — заявив український фахівець.

У наступному турі криворізький Кривбас зіграє в гостях проти полтавської Ворскли.