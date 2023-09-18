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Півзахисник Дніпра-1 прокоментував нічию проти Колосу.

У рамках сьомого туру української Прем’єр-ліги дніпровський Дніпро-1 зіграв унічию проти ковалівського Колосу.

Дніпро-1 — Колос 1:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри півзахисник СК Олександр Піхальонок, на рахунку якого гольовий пас у цьому матчі, прокоментував виступ своєї команди.

"Дуже приємно повернутись на рідно арену. Приємно було грати тут. Нажаль, сьогодні ми не перемогли, а зіграли внічию, але нічого страшного у цьому я не бачу. Треба рухатися далі.

Так, новий тренер прийшов тільки три дні тому, тому було дуже мало часу щось награти, і це було видно й по першому тайму, коли нам дуже важко було вийти з оборони в атаку, адже хлопці ще не до кінця зрозуміли цю структуру гри.

У другому таймі краще грали, могли дотиснути і виграти цей матч, але нічого страшного. Будемо працювати далі. Нам потрібен час.

Були певні підказки у перерві матчу, і я вважаю, що ці підказки спрацювали", — заявив український виконавець.

У наступному турі дніпровський Дніпро-1 гостюватиме в луганської Зорі.