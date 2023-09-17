Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 17 вересня 2023 року, 15:00.
Фото: УПЛ
17 вересня 2023, 18:59
Колос зіпсував Дніпру-1 повернення на Дніпро Арену та дебют Максимова.
Команди обмінялись голами в другому таймі, хоча сам матч вийшов не дуже видовищним.
Огляд матчу:
Дніпро-1 — Колос 1:1
Голи: Гуцуляк, 67 — Салабай, 61
Дніпро-1: Волинець — Є. Пасіч (Лєднєв, 56), Сваток, Сарапій, Кравець — Бабенко, Рубчинський — Танчик (Мірошниченко, 70), Піхальонок, Когут (Філіппов, 83) — Гуцуляк.
Колос: Фесюн — Лучкевич, Золотов, Бондаренко, Чорноморець, Цуріков — Мілько, Демченко — Велетень (Мякушко, 71), Салабай (Безбородько, 75, Попов, 90+4), Каріока (Болбат, 75).
Попередження: Когут, Бабенко — Чорноморець.