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Захисник Дніпра-1 прокоментував нічию проти Колосу.

Дніпровський Дніпро-1 у рамках сьомого туру української Прем’єр-ліги зіграв унічию проти ковалівського Колосу.

Дніпро-1 — Колос 1:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри захисник СК Олександр Сваток прокоментував виступ своєї команди.

"Ми задоволені повернутись на рідну арену. Усі скучили за нею. Від цього тільки позитивні враження.

Так, сьогодні не вдалося виграти, але будемо працювати і рухатися далі.

Я не скажу, що було дуже важко, але є маленькі нюанси, над якими треба працювати. Думаю, що ми це усе допрацюємо і з часом все буде краще", — заявив український виконавець.

У наступному турі дніпровський Дніпро-1 гостюватиме в луганської Зорі.