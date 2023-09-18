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Керманич Дніпра-1 прокоментував нічию проти Колосу.

Дніпровський Дніпро-1 у рамках сьомого туру української Прем’єр-ліги зіграв унічию проти ковалівського Колосу.

Дніпро-1 — Колос 1:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер СК Юрій Максимов прокоментував виступ своєї команди.

"Я сказав хлопцям, що будемо грати в три захисники. Вони відповіли, що раніше ніколи не грали у таку схему, і навіть тренувань подібних не було.

Але за підбором гравців, що у нас є, ми ризикнули і зіграли у три центральні захисники. Якщо враховувати, що це тільки перший матч, то я задоволений.

Колос теж приїхав грати на перемогу, і кожна команда, граючи проти віце-чемпіона, має подвійне бажання проявити себе. Я дійсно задоволений тим, як команда зіграла. Перший тайм не був яскравим, але після перерви команда проявила себе. Це значить, що у хлопців є сили, і в останні 30 хвилин мені гра сподобалась.

Гуцуляк та Когут для нас однаково важливі в атаці. Для нас зараз кожна така одиниця на вагу золота.

У роздягальні під час перерви нічого такого не було. Указав Бабенку і Рубчинському, щоб не так близько підходили до захисників, там і так нікого немає. Сказав, щоб трималися ближче до центру поля, щоб вони між лініями приймали м’яч і розганяли атаку.

Сьогодні гра була такою. Наступна буде ще важче. Повторюся, що кожна команда має подвійний настрій на віце-чемпіона країни.

У Полтаві ми грали 3-4-3, а сьогодні зіграли 3-5-2. Дивимось на підбор гравців, які у нас є сильнішими, і ставимо схему у кожній команді. Будемо спілкуватися із хлопцями, як далі грати у три захисники, чи у чотири. Це вже буде у процесі командного спілкування", — заявив український виконавець.

У наступному турі дніпровський Дніпро-1 гостюватиме в луганської Зорі.