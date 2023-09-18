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Керманич Колосу прокоментував нічию проти Дніпра-1.

Ковалівський Колос у рамках сьомого туру української Прем’єр-ліги зіграв унічию проти дніпровського Дніпра-1.

Дніпро-1 — Колос 1:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер СК Юрій Максимов прокоментував виступ своєї команди.

"Ми дуже обачно ставились до цього матчу. Розуміли, що Дніпро-1 повернувся до рідного міста, і хотілося б, щоб це було на постійній основі, щоб закінчилась війна і усі наші клуби повернулися до своїх домівок.

Так що цей фактор впливав, плюс новий наставник у команді, перед яким кожен гравець намагався проявити себе з найкращого боку, тому таку мотивацію футболістів суперника ми, звісно, ураховували, готуючись до гри.

Щодо тактичної схеми, то ми знали, що Юрій Максимов грав у три захисники в Полтаві, тому ми такий варіант брали до уваги. У принципі, усе до чого ми готувались, усе так і сталось.

Перший тайм був рівний, можливо, за контролем м’яча, але створених гострих моментів у нас було більше. Ми повинні були їх реалізовувати. Можливо більше і в цілому їх у нас було в подальшому за ходом гри, але тут мені важко сказати, я статистику ще не переглядав.

У другому таймі слід віддати належне Дніпру-1, який має в своєму складі багато майстерних гравців, а є і такі, що, на мій погляд, найкращі в Україні в своєму амплуа. Вони почали рухатися, м’яч став добре ходити, вони почали підлаштовуватися і відчули позиції, на яких їх бачить тренер.

Тут, вважаю, що не ми стали гірше грати, а Дніпро-1 додав за ходом матчу. Плюс забитий нами гол вплинув на дії хлопців, адже з психологічної точки зору вже хотілося зіграти надійніше.

Якщо б сказали до гри, що буде нічия, то, мабуть, так, такий результат би нас цілком улаштовував. Але так, як складалась гра, адже ми забили перший гол, то можливо, хотілося б більшого. Проте не будемо гнівити Бога. Подякуємо йому, що взяли один заліковий бал, і будемо готуватися далі. Ми більше задоволені, ніж розчаровані", — заявив український виконавець.

У наступному турі ковалівський Колос гостюватиме в харківського Металіста 1925.