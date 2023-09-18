Україна

До вашої уваги пряма трансляція матчу сьомого туру чемпіонату України-2023/24 між Динамо Київ та Ворсклою, який розпочнеться 18 вересня о 17:00.

У рамках поєдинку сьомого туру нового сезону української Прем'єр-ліги київське Динамо зустрінеться з полтавською Ворсклою на стадіоні НСК Олімпійський в Києві.

Динамо наразі посідає 11 сходинку у чемпіонаті із кількома матчамі в запасі, Ворскла знаходиться на 7 позиції.

Поєдинок Динамо Київ — Ворскла розпочнеться сьогодні, 18 вересня, о 17:00 за київським часом, а слідкувати за його подіями ми можете в відео онлайн-трансляції на нашому сайті.

ВІДЕО ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ ДИНАМО (КИЇВ) — ВОРСКЛА (ПОЛТАВА)