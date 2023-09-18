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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 7-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють Динамо Київ та полтавська Ворскла.

Київське Динамо та полтавська Ворскла завершуватимуть програму сьомого туру української Прем'єр-ліги матчем на стадіоні Динамо ім. В. Лобановського.

Мірча Луческу, після поразки від турецького Бешикташа (0:1), залучив до стартового складу Біловара до центру захисту, тоді як праворуч у півзахисті розташується Ярмоленко, а Бражко та Андрієвський складатимуть пару опорних півзахисників.

Віктор Скрипник, на тлі перемоги над Олександрією (1:0), використав із перших хвилин Нестеренка на позиції атакувального півзахисника.

Динамо Київ: Бущан — Караваєв, Біловар, Попов, Дубінчак — Бражко, Андрієвський — Ярмоленко, Буяльський, Волошин — Ванат.

Запасні: Нещерет, Моргун, Кабаєв, Малиш, Дячук, Діалло, Михавко, Царенко, Беніто, Рамадані.



Ворскла: Ісенко — Пердута, Сантана, Бацула, Корнієнко — Павлюк, Скляр — Кане, Нестеренко, Челядін — Степанюк.

Запасні: Єрмолов, Крупський, Якубу, Хрипчук, Черниш, Тіагуїньйо, Островський.



Гра Динамо Київ — Ворскла почнеться о 17:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.