Україна

До трансферного бану від ФІФА призвели дії ексгравця Руху.

Львівський Рух опинився у складній ситуації через нідерландського захисника Лассану Файє. Гравець приєднався до клубу у січні 2022 року, але з початком повномасштабного російського вторгнення самовільно покинув його розташування, повідомляє офіційний сайт львів'ян.

Файє також розірвав контракт з Рухом в односторонньому порядку та звернувся до суду. Там він попросив стягнути з клубу компенсацію у розмірі 316 тисяч євро та 5% річних, а також задовольнити інші його вимоги.

Заяву гравця частково задовольнили, хоч і зменшили суму компенсації приблизно у 13 разів — до 24 тисяч євро при 5% річних. У задоволенні інших, неназваних умов Файє Палата з вирішення спорів Футбольного трибуналу ФІФА йому відмовила.

У львівському клубі заявили, що обов'язково виконають рішення та сплатять відповідну суму. У той же час, Рух має можливість стягнути з Файє договірну штрафну санкцію у розмірі 500 тисяч доларів за розірвання трудового контракту без поважної причини в односторонньому порядку.

Спортивний директор Руху Володимир Лапіцький каже, що клуб не має іншого виходу, окрім як заплатити Файє, щоб зняти трансферний бан. Він також зазначив, що львів'яни дійсно планують подати зустрічний позов до футболіста у той самий орган, який приймав рішення по цій справі до цього.

"Сподіваємось, що тепер ПВС ФІФА не буде суперечити своєму ж попередньому Рішенню, в якому визнала, що футболіст розірвав контракт з нашим клубом в односторонньому порядку, і стане на бік клубу", — додав Лапіцький.