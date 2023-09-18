Дивіться відео найкращих моментів матчу української Прем’єр-ліги, що відбувся 18 вересня 2023 року, 17:00.
Динамо - Ворскла, фото УПЛ
18 вересня 2023, 20:39
У рамках заключного поєдинку сьомого туру української Прем'єр-ліги київське Динамо приймало полтавську Ворсклу на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського.
Підопічні Мірчі Луческу вже на 5-й хвилині зуміли вийти вперед завдяки голу Волошина. За 15 хвилин кияни могли подвоїти власну перевагу, проте результативний удар Ваната було скасовано через офсайд.
У другому таймі господарі так само продовжили контролювати поєдинок і все ж забили другий м'яч, який вже зарахували. Відзначився Беніто, який за 6 хвилин до того замінив якраз таки Ваната. Гол нігерійця став останнім у грі.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Динамо — Ворскла у 7 турі української Прем’єр-ліги:
Динамо Київ — Ворскла 2:0
Голи: Волошин, 5, Беніто, 83
Динамо Київ: Бущан — Караваєв, Біловар, Попов, Дубінчак — Бражко, Андрієвський (Рамадані, 86) — Ярмоленко, Буяльський, Волошин (Кабаєв, 60) — Ванат (Беніто, 77).
Ворскла: Ісенко — Пердута, Сантана, Бацула (Островський, 76), Корнієнко — Павлюк, Скляр (Черниш, 89) — Кане (Тіагуїньйо, 89), Нестеренко (Крупський, 62), Челядін (Хрипчук, 89) — Степанюк.
Попередження: Сантана, Скляр, Корнієнко