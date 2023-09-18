Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу української Прем’єр-ліги, що відбувся 18 вересня 2023 року, 17:00.

У рамках заключного поєдинку сьомого туру української Прем'єр-ліги київське Динамо приймало полтавську Ворсклу на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського.

Підопічні Мірчі Луческу вже на 5-й хвилині зуміли вийти вперед завдяки голу Волошина. За 15 хвилин кияни могли подвоїти власну перевагу, проте результативний удар Ваната було скасовано через офсайд.

У другому таймі господарі так само продовжили контролювати поєдинок і все ж забили другий м'яч, який вже зарахували. Відзначився Беніто, який за 6 хвилин до того замінив якраз таки Ваната. Гол нігерійця став останнім у грі.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Динамо — Ворскла у 7 турі української Прем’єр-ліги:

Динамо Київ — Ворскла 2:0

Голи: Волошин, 5, Беніто, 83



Динамо Київ: Бущан — Караваєв, Біловар, Попов, Дубінчак — Бражко, Андрієвський (Рамадані, 86) — Ярмоленко, Буяльський, Волошин (Кабаєв, 60) — Ванат (Беніто, 77).



Ворскла: Ісенко — Пердута, Сантана, Бацула (Островський, 76), Корнієнко — Павлюк, Скляр (Черниш, 89) — Кане (Тіагуїньйо, 89), Нестеренко (Крупський, 62), Челядін (Хрипчук, 89) — Степанюк.



Попередження: Сантана, Скляр, Корнієнко