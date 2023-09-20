Україна

Зокрема, прокоментовано скандальний епізод у матчі Олександрії з Минаєм.

Головний експерт з арбітражу Української асоціації футболу Нікола Ріццолі висловився стосовно кількох епізодів суддівства у матчах 7-го туру чемпіонату України, передає офіційний сайт УАФ.

Так, у матчі Кривбас — Верес на 32-й хвилині арбітриня Анастасія Романюк призначила штрафний удар за гру рукою, яка, за її оцінкою, сталася за межами штрафного майданчика. VAR правильно втрутився для того, щоб ще раз показати ситуацію й те, що сталася вона саме всередині штрафного, а не за його межами, як це було оцінено арбітром на полі.

"Правильним рішенням, згідно з новими рекомендаціями УЄФА, є пенальті без жовтої картки", — заявили в УАФ.

У матчі Шахтар — Оболонь на 54-й хвилині арбітр Микола Балакін призначив штрафний удар за гру рукою. Проте, як заявляють в УАФ, у цьому випадку рука не збільшувала площі влучання, оскільки була повністю притиснута до грудей (якби влучили в іншу, праву руку, ситуація була б інакшою).

Балакін почекав, перш ніж свиснути порушення, щоб перевірити наявність переваги. VAR правильно втрутився, надавши йому можливість перевірити, що м'яч торкнувся саме лівої руки (покарання немає), а не правої. Правильне рішення у цій ситуації — порушення немає.

У матчі Олександрія — Минай арбітр Олександр Шандор на 90+7 хвилині прийняв рішення завершити гру, хоча правильно було б її продовжити. Він дозволив виконати кутовий на цій хвилині, й оскільки м'яч подали до середини штрафного майданчика, згідно з методичними рекомендаціями Комітету арбітрів УАФ, гра повинна була продовжуватися до того, поки м'яч не було б вибито за межі штрафного або поля.

"У цьому випадку арбітр помилився та свиснув, коли м'яч іще перебував у штрафному майданчику (можливо, він хибно вважав, що він вийшов за лінію воріт), він повинен був дати можливість закінчити дії", — зазначають в УАФ.

Там також додали, що ця ситуація — поза протоколом VAR, тож він не міг втрутитися після того, як арбітр свиснув про завершення гри.