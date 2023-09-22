Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку восьмого туру чемпіонату України, який відбудеться 22 вересня та розпочнеться о 19:00.

Олександрія в рамках восьмого туру елітного дивізіону чемпіонату України прийме на своєму полі Чорноморець.

Олександрія — Чорноморець

П'ятниця, 22 вересня, 19:00. Стадіон Ніка, Олександрія. Арбітр – Андрій Коваленко (Полтава). Пряма трансляція на OTT-платформах Megogo, Setanta Sports, Київстар ТБ.

Олександрія підходить до матчу на десятій сходинці турнірної таблиці. Команда Руслана Ротаня непогано стартувала в цьому сезоні, але після цього пішла череда невдач, яка відкинула команду назад. В минулому турі Олександрія протистояла Минаю на своєму полі та здобула нічийний результат завдяки голу з пенальті, програючи за ходом зустрічі.

Олександрія підписала декількох новачків, зокрема Кравченка та Хуана Альвіна Безерра. Ці футболісти можуть додати потужності команді, проте їм потрібно хоча б трохи часу, щоб адаптуватись в новій команді.

Супротивник олександрійців, Чорноморець, після семи зіграних матчів набрав дванадцять балів та йде на четвертій сходинці турнірної таблиці, лише за додатковими показниками поступаючись Поліссю. Роман Гринорчук знову зміг збудувати доволі потужну команду в Одесі та готовий вирішувати нетривіальні завдання.

В минулому турі "моряки" приймали на своєму полі Полісся та у важкій грі здобули мінімальну перемогу завдяки голу Васильєва.

Тренерський штаб Чорноморця не зможе розраховувати на Шпорна, який вибув через дискваліфікацію, проте в склад повернувся основний захисник — Салюк. Одесити не грали внічию вже сімнадцять матчів, тоді як в Олександрії у двадцяти чотирьох матчах при Ротані аж тринадцять нічиїх. Очікуємо, що серія чорноморця паде.

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Чорноморець може забити 350-й гостьовий гол в УПЛ (ще 3 м’ячі).

140-й матч Чорноморця в УПЛ при Роману Григорчуку.

Безнічийна серія Чорноморця триває 17 ігор: 9 перемог та 8 поразок.

Безвиграшна серія Олександрії триває 5 ігор: 2 нічиї та 3 поразки.

Олександрія при Руслану Ротаню в 24-х матчах Чемпіонатів 13 разів зіграла внічию.

15-й гол в УПЛ може забити Орест Кузик, 10-й – Владислав Вакула (обидва – Чорноморець), 10-й гол – Євгеній Смирний (Олександрія).

Новачок Олександрії Родіон Плакса у минулому Чемпіонату виступали саме за Чорноморець.

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