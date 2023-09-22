Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 8-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють київська Оболонь та рівненський Верес.

Київська Оболонь та рівненський Верес матчем на Оболонь-Арені розпочнуть восьмий тур української Прем'єр-ліги.

Валерій Іващенко, після поразки від донецького Шахтаря (0:1), залучив до стартового складу Нагієва на правому фланзі оборони, тоді як Мороз та Груша розташується в ланці півзахисту, а Краснопір долучиться до пари нападників.

Сергій Лавриненко, на тлі поразки від криворізького Кривбасу (1:2), використав із перших хвилин Гакмана на правому фланзі захисту, тоді як Яго зіграє праворуч в атаці.

Оболонь: Рибка — Нагієв, Приймак, Лук’янчук, Прокопенко — Мединський, Черненко, Мороз, Груша — Краснопір, Тарануха.

Запасні: Федорівський, Кичак, Осман, Косовський, Муха, Дубко, Карась, Чернов, Суханов, Фатєєв, Корх, Лях.



Верес: Паст — Гакман, Вовченко, Курко, Шевченко — С. Шарай, Кучеров, Кучеренко — Яго, Гайдучик, В. Шарай.

Запасні: Когут, Коркодим, Гагун, Жуліо Сезар, Шестаков, Кльоц, Марусич, Ковалюк, Хондак, Балан, Кухарук, Світюха.



Гра Оболонь — Верес почнеться о 17:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.