Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку восьмого туру чемпіонату України, який відбудеться 23 вересня та розпочнеться о 19:00.

Рух в рамках восьмого туру елітного дивізіону чемпіонату України прийме на своєму полі Шахтар.

Рух — Шахтар

Субота, 23 вересня, 19:00. Стадіон “Арена Львів”, Львів. Арбітр – Віталій Романов (Дніпро). Пряма трансляція на YouTube.

Треба бути чесним та вміти говорити незручні слова: Шахтар приїжджає до Львова після провалу.

Хоч би які проблеми переживав сучасний український футбол, це не привід за рік деградувати від 4:1 з Лейпцигом і нічиєю з Реалом до стану, коли Порту ще й сили з тобою явно заощадив. Команда здала навіть суто індивідуально: ті самі Степаненко та Судаков перестали показувати колишній топ-рівень. Добре хоч матч не перенесли, не піддалися поганій традиції.

При цьому виїзд до Руху перестав бути таким страшним випробуванням, як місяць тому. Львівський клуб виправдав найгірші очікування, показавши і слабкість оборони, і нестабільність лідерів, й інші “принади” молодої команди. Рух має багато молодих, перспективних гравців (у деяких матчах їх взагалі двозначне число на полі), але в критичний момент вони припускаються помилок – і суперник, навіть при не кращій грі, вириває перемогу, як це сталося з ЛНЗ.

Відповідно, Шахтар навіть у не кращих фізичному та кадровому стані залишається явним фаворитом гри. При цьому проблеми в обороні у “гірників” все одно незаперечні – і слово “оборона” потрібно сприймати у широкому контексті. Тарас Степаненко як для своїх віку та позиції грає просто неадекватно багато, і це починає даватися взнаки... Що ж, тим більше очікувань від Климчука та компанії: людина, яку багато хто вимагає і до збірної, має показувати себе і в таких матчах.

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Рух утримує клубну рекордну домашню безпрограшну серію в УПЛ, яка триває 10 ігор: 4 перемоги та 6 нічиїх.

20-й матч Руху при Віталію Пономарьову в УПЛ.

Шахтар може зазнати 120-ї поразки в Чемпіонатах.

80-й матч Руху в УПЛ, в якому жовто-чорні можуть 30-й раз зіграти внічию.

Гольова серія Шахтаря триває в УПЛ 36 ігор – 84 голи, а на чужому полі – 24 гри: 59 голів.

25-й гол в УПЛ може забити Юрій Климчук (Рух), 15-й – Дмитро Чигринський, 10-й – Дмитро Криськів, Єгор Назарина (усі – Шахтар).

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