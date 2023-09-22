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Дивіться відео найкращих моментів матчу української Прем’єр-ліги, що відбувся 22 вересня 2023 року, 17:00.

У рамках першого поєдинку восьмого туру української Прем'єр-ліги київська Оболонь приймала рівненський Верес на Оболонь-Арені.

Оболонь та Верес відкривали 8-й тур української Прем'єр-ліги. Господарі домінували як у першому, так і у другому таймі матчу. Протягом матчу гравці Оболоні завдали більше 10 ударів по воротам суперника. Проте, це не допомогло їм хоча б відкрити рахунок у грі.

Верес навпаки мав дуже мало моментів, тому тим більше не зумів відповісти на гольову тишину з боку господарів. Тим не менш, гра, в якій жодна з команд не хотіла поступатися, виявилася досить яскравою.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Оболонь — Верес у 8 турі української Прем’єр-ліги:

Оболонь — Верес 0:0

Оболонь: Рибка — Нагієв, Приймак, Лук’янчук, Прокопенко — Мединський, Черненко, Мороз, Груша (Суханов, 72) — Краснопір (Чернов, 46), Тарануха.



Верес: Паст — Гакман, Вовченко, Курко, Шевченко — С. Шарай (Марусич, 46), Кучеров, Кучеренко (Кухарук, 78) — Яго (Шестаков, 66), Гайдучик (Балан, 79), В. Шарай.



Попередження: Груша, Прокопенко, Дубко — Кучеренко, Шевченко, Гакман, Марусич, Курко, Шестаков