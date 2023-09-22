Україна

Верес та Оболонь дивом обійшлись без забитих м'ячів

У напруженій дуелі обидві команди змарнували чимало гольових нагод, але так і не забили перший м'яч восьмого туру УПЛ.

Оболонь — Верес, фото УПЛ

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Оболонь — Верес 0:0



Оболонь: Рибка — Нагієв, Приймак, Лук’янчук, Прокопенко — Мединський, Черненко, Мороз, Груша (Суханов, 72) — Краснопір (Чернов, 46), Тарануха.



Верес: Паст — Гакман, Вовченко, Курко, Шевченко — С. Шарай (Марусич, 46), Кучеров, Кучеренко (Кухарук, 78) — Яго (Шестаков, 66), Гайдучик (Балан, 79), В. Шарай.



Попередження: Груша, Прокопенко, Дубко — Кучеренко, Шевченко, Гакман, Марусич, Курко, Шестаков