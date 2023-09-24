Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку сьомого туру чемпіонату України, який відбудеться 24 вересня та розпочнеться о 15:00.

Луганська Зоря та дніпровський Дніпро-1 відкриватимуть програму неділі в рамках восьмого туру української Прем’єр-ліги матчем стадіоні Україна у Львові.

ЗОРЯ — ДНІПРО-1

НЕДІЛЯ, 24 ВЕРЕСНЯ, 15:00. УКРАЇНА, ЛЬВІВ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА УНІАН ТБ

За будь-яких інших умов та через досвід попередніх сезоні, цю гру можна б було сміливо вважати центральною в турі національної першості. Однак наразі що луганська Зоря, що дніпровський Дніпро-1, перебувають у зоні перехідних матчів, тож із точки зору турнірної ваги їхня гра все ж таки поступається зустрічі львівського Руху та донецького Шахтаря.

Причиною такого низького розташування обидвох колективів стали банальні невдачі на старті сезону. Підстави для цього в обох клубів були різними, але результат, за великим рахунком, тотожний — шість та п’ять здобутих залікових балів за дніпрянами та луганцями відповідно. Але при цьому Зоря хоч дотягнула до основного раунду Ліги конференцій УЄФА, хоча й не мала шансів залишитись узагалі без єврокубків. Це ж не Дніпро-1, щоб стартувати в другому раунду відбору до Ліги чемпіонів і в підсумку взагалі залишитись без міжнародних протистоянь.

Але в обох колективах уже відбулись по дві кадрові зміни на посаді головних тренерів основної команди — Ненад Лалатович транзитом через Младена Бартуловича передав управління командою до рук Валерія Кривенцова, тоді як Олександр Кучер за схожим сценарієм через Валерія Городова віддав важелі керування Юрію Максимову.

Таким чином Зоря та Дніпро-1 підійшли до першого очного протистояння в цьому сезоні в ситуації, коли з ними працюють керманичі, які в першу чергу роблять акцент на чітко побудованій моделі гри та надійності оборонної лінії, що, певна річ, де в чому шкодить атакувальному потенціалу.

Хоча, можливо, "мужикам" і піде на користь такий варіант, бо вони вже пропустили дев’ять голів за шість матчів, тоді як на рахунку СК рівно по одному пропущеному в середньому за зігране протистояння. Тут одразу варто відзначити, що через різноманітні перенесення командам відверто бракує кількох поєдинків для того, аби оцінити реальний стан справ для них.

Щодо іншого, то гратимуть Зоря та Дніпро-1 у Львові, що є дуже доречним саме для першого з названих колективів, оскільки команді Кривенцова ще потрібно відійти від нічиєї проти бельгійського Гента в Лізі конференцій УЄФА (1:1) посеред тижня. Дніпряни натомість мають за плечима серію з восьми матчів без перемог у всіх турнірах, тож ще трохи в такому темпі, і про високі місця в турнірній таблиці можна забути.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ:

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Дніпро-1 не перемагав останні чотири матчі в УПЛ: 3 нічиї та 1 поразка.

Зоря в УПЛ на власному полі не перемагала в трьох останніх матчах: нічия та 2 поразки.

Юрій Максимов проведе 180 матч на чолі клубів УПЛ.

Валерій Кривенцов уперше зіграє домашню гру на чолі Зорі, а Юрій Максимов уперше повезе Дніпро-1 на виїзд.

В’ячеслав Чурко може забити 25 гол в УПЛ, а Ігор Кирюханцев — 10.

Наступний пропущений м’яч стане для Євгена Волинця 100 у рамках УПЛ.

ПОТОЧНА ФОРМА:

ІСТОРІЯ ПРОТИСТОЯНЬ:

Команди раніше зустрічались 7 разів — 5 перемог Зорі, 1 перемога Дніпра-1 та 1 нічия. Останній офіційний матч завершився перемогою луганців у квітні поточного року (2:1). Голи за них забивали Назарій Русин та Едуардо Герреро, тоді як у дніпрян відзначався Артем Довбик.