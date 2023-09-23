Черкаський ЛНЗ та київське Динамо відкриватимуть суботню програму восьмого туру української Прем'єр-ліги.

Олег Дулуб, після перемоги наді львівським Рухом, залучив до стартового складу Селіна до трійки центральних захисників.

Мірча Луческу, на тлі перемоги над Ворсклою (2:0), використав Діалло на лівому фланзі атаки.

ЛНЗ: Пеньков — Стасюк, Лопирьонок, Муравський, Селін, Норенков — Калюжний, Олійник — Наумець, Хобленко, Пасіч.

Запасні: Самойленко, Насонов, Бойко, Тищенко, С. Шестаков, Ковальов, Банада, Тарасенко, Савін, Копил, Прядун, Хамелюк.

Динамо Київ: Бущан — Караваєв, Біловар, Попов, Дубінчак — Бражко, Андрієвський — Ярмоленко, Буяльський, Діалло — Ванат.

Запасні: Нещерет, Моргун, Кабаєв, Малиш, Дячук, Сирота, Царенко, Беніто, Рамадані, Волошин.

Гра ЛНЗ — Динамо Київ почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.