Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 8-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють черкаський ЛНЗ та Динамо Київ.
Самба Діалло, фото ФК Динамо Київ
23 вересня 2023, 12:27
Черкаський ЛНЗ та київське Динамо відкриватимуть суботню програму восьмого туру української Прем'єр-ліги.
Олег Дулуб, після перемоги наді львівським Рухом, залучив до стартового складу Селіна до трійки центральних захисників.
Мірча Луческу, на тлі перемоги над Ворсклою (2:0), використав Діалло на лівому фланзі атаки.
ЛНЗ: Пеньков — Стасюк, Лопирьонок, Муравський, Селін, Норенков — Калюжний, Олійник — Наумець, Хобленко, Пасіч.
Запасні: Самойленко, Насонов, Бойко, Тищенко, С. Шестаков, Ковальов, Банада, Тарасенко, Савін, Копил, Прядун, Хамелюк.
Запасні: Нещерет, Моргун, Кабаєв, Малиш, Дячук, Сирота, Царенко, Беніто, Рамадані, Волошин.
Динамо Київ: Бущан — Караваєв, Біловар, Попов, Дубінчак — Бражко, Андрієвський — Ярмоленко, Буяльський, Діалло — Ванат.
Гра ЛНЗ — Динамо Київ почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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