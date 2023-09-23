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ЛНЗ — Динамо Київ 2:4
Голи: Караваєв, 61 (пен.), Прядун, 90+1 — Бражко, 3, Ярмоленко, 72, Буяльський, 77 (пен.)

ЛНЗ: Пеньков — Стасюк (Савін, 79), Лопирьонок (Бойко, 33), Муравський, Селін, Норенков — Калюжний, Олійник (Тищенко, 66) — Наумець, Хобленко (Прядун, 66), Пасіч (Шестаков, 66).

Динамо Київ: Бущан — Караваєв, Біловар, Попов (Сирота, 64), Дубінчак (Малиш, 81) — Бражко, Андрієвський (Рамадані, 82) — Ярмоленко, Буяльський, Діалло (Беніто, 64) — Ванат (Волошин, 63).

Попередження: Олійник, Норенков, Муравський — Волошин, Буяльський