Чергова "база" від колишнього наставника донецького Шахтаря.
Паулу Фонсека, Getty Images
23 вересня 2023, 16:55
Головний тренер Лілля Паулу Фонсека висловився з приводу трансферу захисника Браги Тормени до одного з клубів країни-гній. Про це йдеться у ексклюзивному інтерв'ю
португальця виданню O Jogo.
"Футбол не можна відокремлювати від війни в Україні.
Європейський Союз запроваджує санкції проти росії, футбол не може робити інакше.
Мені було особливо важко бачити португальські клуби байдужими до війни в Україні. Мені подобається Брага, але я розчарований угодою з російським клубом, у житті є важливіші речі, ніж гроші", — сказав Паулу Фонсека.
Паулу Фонсека очолював донецький Шахтар протягом трьох сезонів, з 2016 по 2019 роки, вигравши з клубом три чемпіонських титули. Португалець досі залишається останнім тренером який виводив Шахтар у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
Раніше, Паулу Фонсека закликав
португальські клуби не вести бізнес з клубами країни-гній.