"Футбол не можна відокремлювати від війни в Україні.

Європейський Союз запроваджує санкції проти росії, футбол не може робити інакше.

Мені було особливо важко бачити португальські клуби байдужими до війни в Україні. Мені подобається Брага, але я розчарований угодою з російським клубом, у житті є важливіші речі, ніж гроші", — сказав Паулу Фонсека.