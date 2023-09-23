Головний тренер Лілля Паулу Фонсека висловився з приводу трансферу захисника Браги Тормени до одного з клубів країни-гній. Про це йдеться у ексклюзивному інтерв'ю португальця виданню O Jogo.
"Футбол не можна відокремлювати від війни в Україні.
 
Європейський Союз запроваджує санкції проти росії, футбол не може робити інакше.
 
Мені було особливо важко бачити португальські клуби байдужими до війни в Україні. Мені подобається Брага, але я розчарований угодою з російським клубом, у житті є важливіші речі, ніж гроші", — сказав Паулу Фонсека.
 
Паулу Фонсека очолював донецький Шахтар протягом трьох сезонів, з 2016 по 2019 роки, вигравши з клубом три чемпіонських титули. Португалець досі залишається останнім тренером який виводив Шахтар у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
 
Раніше, Паулу Фонсека закликав португальські клуби не вести бізнес з клубами країни-гній.