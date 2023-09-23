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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 8-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють львівський Рух та донецький Шахтар.

Львівський Рух та донецький Шахтар завершуватимуть програму восьмого туру української Прем'єр-ліги матчем на Арені Львів.

Віталій Пономарьов, після поразки від черкаського ЛНЗ (1:2), залучив до стартового складу Пастуха та Таллеса в центральному трикутнику, тоді як Квасниця гратиме праворуч в атаці.

Патрік ван Леувен, на тлі поразки від португальського Порту (1:3), використав із перших хвилин Гочолеішвілі та Азарові на флангах захисту, тоді як Козік зіграє в центрі оборони, а Бондаренко розташується в центрі півзахисту. Ліворуч у центральній ланці гратиме Криськів, тоді як на вістрі розташується Келсі.

Рух: Ледвій — Сич, Слюбик, Дідик, Роман — Пастух, Едсон, Таллес — Квасниця, Климчук, Соломон-Отабор.

Запасні: Паньків, Лях, Мисик, Довгий, Альваренга, Холод, Федор, Притула, Плюман, Теслюк, Руніч.



Шахтар: Різник — Гочолеішвілі, Козік, Ракіцький, Азарові — Степаненко — Зубков, Бондаренко, Судаков, Криськів — Келсі.

Запасні: Рудько, Пузанков, Чигринський, Міроші, Конопля, Кастілло, Топалов, Очеретько, Назарина, Кащук, Сікан, В’юнник.



Гра Рух — Шахтар почнеться о 19:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.