Колектив Юрія Вернидуба вчасно відреагував на поганий початок гостьової зустрічі у власному виконанні.
Ворскла — Кривбас, фото УПЛ
23 вересня 2023, 19:02
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Ворскла — Кривбас 1:4
Голи: Челядін, 18 — Задерака, 31, Кожушко, 36, 51, Дібанго, 82
Ворскла: Ісенко — Пердута, Сантана (Островський, 84), Бацула, Корнієнко — Павлюк, Якубу (Хрипчук, 69) — Кане, Нестеренко, Челядін (Крупський, 84) — Степанюк.
Кривбас: Кліщук — Понєдєльнік, Стецьков, Бескоровайний, Дібанго — Іліч (Татарков, 72), Бізімана — Вакулко (Приходько, 71), Хомченовський, Задерака (По, 76) — Кожушко (Дебелко, 62).
Попередження: Сантана, Якубу — Кожушко