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Ворскла — Кривбас 1:4
Голи: Челядін, 18 — Задерака, 31, Кожушко, 36, 51, Дібанго, 82

Ворскла: Ісенко — Пердута, Сантана (Островський, 84), Бацула, Корнієнко — Павлюк, Якубу (Хрипчук, 69) — Кане, Нестеренко, Челядін (Крупський, 84) — Степанюк.

Кривбас: Кліщук — Понєдєльнік, Стецьков, Бескоровайний, Дібанго — Іліч (Татарков, 72), Бізімана — Вакулко (Приходько, 71), Хомченовський, Задерака (По, 76) — Кожушко (Дебелко, 62).

Попередження: Сантана, Якубу — Кожушко