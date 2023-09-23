Україна

Керманич Минаю висловився про поразку від Полісся в матчі УПЛ.

У рамках восьмого туру української Прем'єр-ліги житомирське Полісся здобуло вольову перемогу над закарпатським Минаєм з рахунком 2:1.

Головний тренер Минаю Володимир Шаран поділився враженнями від результату цього протистояння.

"Задоволений грою. У нас були проблеми в центральній зоні. Через різні причини не змогли зіграти основні футболісти. Тому в центрі поля вийшов молодий Кораблін й провів непоганий матч.

Гра сподобалась. Переважали в першому таймі суперника. Заміни у Полісся і у нас – це небо та земля. За рахунок цього й господарі дотисли. Зараз буде важка дорога в Ужгород. Приблизно половина команди поїде в Суми на гру проти Вікторії у рамках Кубка", — цитує слова Володимира Шарана офіційний сайт Минаю.

Дивитися відео голів та огляд матчу Полісся — Минай ви можете на Football.ua.