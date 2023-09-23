Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 23 вересня 2023 року, 15:00.
У рамках восьмого туру української Прем'єр-ліги житомирське Полісся здобуло вольову перемогу над закарпатським Минаєм з рахунком 2:1.
Команда Володимира Шарана мала мінімальну перевагу в рахунку з 38-ї хвилини, проте у другому таймі пропустила два м'ячі та залишилася без набраних очок у своєму активі.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Полісся — Минай у 8 турі української Прем'єр-ліги-2023/24:
Полісся — Минай 2:1
Голи: Аріелсон, 68, Мустафаєв, 83 — Твердохліб, 38
На 45-й хвилині Василь Грицук (Полісся) не забив пенальті (воротар).
Полісся: Бойко — Назаренко (Козак, 62), Чоботенко, Шабанов, Смоляков — Кушніренко (Крушинський, 46), Танковський (Огіря, 70) — Морозко, Грицук (Мустафаєв, 61), Макуана — Будківський (Аріелсон, 46).
Минай: Бандура — Дмитрук, Чуєв, Мельник, Нємчанінов, Булеза — Кораблін (Солдат, 77), Вітенчук, Твердохліб, Рогозинський (Одарюк, 71) — Гунічев (Вишневський, 77).
Попередження: Мустафаєв — Твердохліб, Рогозинський, Кораблін, Огіря, Вітенчук