Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 23 вересня 2023 року, 17:00.
Ворскла — Кривбас
23 вересня 2023, 20:30
У рамках восьмого туру української Прем'єр-ліги криворізький Кривбас у гостях здобув розгромну перемогу над полтавською Ворсклою.
Команда Юрія Вернидуба першою пропустила на початку зустрічі, проте у підсумку змогла протягом матчу відповісти супернику чотирма голами, які й принесли їй три очки в актив.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Ворскла — Кривбас у 8 турі української Прем'єр-ліги-2023/24:
Ворскла — Кривбас 1:4
Голи: Челядін, 18 — Задерака, 31, Кожушко, 36, 51, Дібанго, 82
Ворскла: Ісенко — Пердута, Сантана (Островський, 84), Бацула, Корнієнко — Павлюк, Якубу (Хрипчук, 69) — Кане, Нестеренко, Челядін (Крупський, 84) — Степанюк.
Кривбас: Кліщук — Понєдєльнік, Стецьков, Бескоровайний, Дібанго — Іліч (Татарков, 72), Бізімана — Вакулко (Приходько, 71), Хомченовський, Задерака (По, 76) — Кожушко (Дебелко, 62).
Попередження: Сантана, Якубу — Кожушко