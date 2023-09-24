Україна

Півзахисник Металіста 1925 розповів про настрій на гру проти Колоса.

Харківський Металіст 1925 завершує підготовку до домашньої гри в рамках восьмого туру української Прем’єр-ліги проти ковалівського Колосу.

Металіст 1925 — Колос. Напередодні

Півзахисник "жовто-синіх" Ярослав Мартинюк напередодні гри розповів про стан команди.

"Настрій хороший, позитивний, бо в нас є безпрограшна серія. І ми плануємо вигравати в наступній грі.

На тренуваннях відпрацьовували швидкі атаки, швидко виходили з оборони в атаку, тому що Колос останній свій матч проводив у п’ять захисників і тренери зробили на цьому акцент.

Психологічна перевага, можливо, і буде, але в нас такий чемпіонат, що кожна команда може забрати очки в лідера, тому треба налаштовуватись на гру й перемагати.

Завжди важко грати проти схеми з трьома центрбеками. Це треба розібрати, треба правильно стати на футбольному полі, знати, хто, кого зустрічає. Думаю, що наші тренери зроблять все можливе, щоб ми показали гарну гру", — заявив український виконавець.

Матч Металіст 1925 — Колос відбудеться 24 вересня, о 17:00.