Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 24 вересня 2023 року, 15:00.
Зоря — Дніпро-1
24 вересня 2023, 19:55
У рамках восьмого туру української Прем'єр-ліги луганська Зоря зустрілася з Дніпром-1 та потерпіла мінімальну поразку.
Автором єдиного гола в цьому протистоянні став Ігор Когут, який і приніс до активу дніпрян три набраних очки.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Зоря — Дніпро-1 у 8 турі української Прем'єр-ліги-2023/24:
Зоря — Дніпро-1 0:1
Гол: Когут, 24
Зоря: Турбаєвський — Боль (Данченко, 77), Джордан, Снурніцин — Алефіренко, Яцик, Мишньов (Волошин, 77), Вантух — Антюх (Чурко, 77), Нагнойний — Герреро.
Дніпро-1: Волинець — Пуріта (Мірошніченко, 79), Сваток, Сарапій, Кравець — Бабенко, Рубчинський (Гаджиєв, 79) — Гуцуляк, Піхальонок (Вітіньйо, 67), Лєднєв — Когут (Є. Пасіч, 57).
Попередження: Вантух — Кравець, Бабенко, Сарапій.