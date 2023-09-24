Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 24 вересня 2023 року, 17:00.
Металіст 1925 — Колос
24 вересня 2023, 22:59
У рамках восьмого туру української Прем'єр-ліги харківський Металіст 1925 зіграв унічию з Колосом.
Голів у цьому протистоянні ми не побачили, тож фінальний свисток зафіксував нульову нічию.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Металіст 1925 — Колос у 8 турі української Прем'єр-ліги-2023/24:
Металіст 1925 — Колос 0:0
Металіст 1925: Мозіль – Жичіков, Курило, Червак, Безуглий – Мартинюк (Ткачук, 59), Габелок, Вачиберадзе (Фаріна, 90+5) – Русин (Арі, 68), Сидоров (Чирук, 59), Дмитренко (Юсов, 59)
Колос: Фесюн — Бондаренко, Чорноморець, Бурда – Цуріков (Золотов, 41), Мілько (Богданов, 77), Демченко, Лучкевич – Дієго (Мякушко, 56), Велетень (Болбат, 56) – Салабай (Безбородько, 57)
Попередження: Дмитренко, 45+1, Габелок, 89