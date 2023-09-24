Україна

Нічия на стадіоні Лівий берег.

Недільну програму восьмого туру УПЛ закривали матчем між Металістом 1925 та Колосом. Обидві команди знаходяться в середині турнірної таблиці.

Поєдинок видався не багатим на події. На двох команди спромоглись на три удари в площину воріт. В підсумку, безгольова нічия.

Металіст 1925 на сьомому місці з одинадцятьма очками. Щодо Колоса, то в ковалівців десять балів та, відповідно, восьма сходинка.

В наступному турі харків'яни зіграють з Дніпром-1, а Полісся випробовуватиме Колос.

Металіст 1925 — Колос 0:0

Металіст 1925: Мозіль – Жичіков, Курило, Червак, Безуглий – Мартинюк (Ткачук, 59), Габелок, Вачиберадзе (Фаріна, 90+5) – Русин (Арі, 68), Сидоров (Чирук, 59), Дмитренко (Юсов, 59)

Колос: Фесюн — Бондаренко, Чорноморець, Бурда – Цуріков (Золотов, 41), Мілько (Богданов, 77), Демченко, Лучкевич – Дієго (Мякушко, 56), Велетень (Болбат, 56) – Салабай (Безбородько, 57)

Попередження: Дмитренко, 45+1, Габелок, 89