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Керманич Металіста 1925 прокоментував виступ команди в нічийній грі проти Колосу.

Харківський Металіст 1925 зіграв унічию проти ковалівського Колосу на власному полі в рамках восьмого туру української Прем’єр-ліги.

Металіст 1925 — Колос 0:0 Відео кращих моментів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри тренер "жовто-синіх" Олег Голодюк прокоментував виступ своєї команди цього вечора.

"Сьогоднішній результат — це заслуга команди суперника, бо це через його стиль гри в нас не було багато моментів.

Колос робить акцент на такому футболі й це його головний козир. Усі команди проти них страждають, дуже неприємна тактична схема для будь-якої команди.

Напевно, треба було витискати максимум, можливо, за рахунок індивідуальних дій, потрібно було сьогодні швидше думати й ухвалювати рішення на полі.

Сьогодні Колос виглядав свіжіше, але на це є об'єктивні причини. Ми перед цим провели чотири гри, у яких хлопці віддали емоції і ми чекали, що може бути емоційний спад, так і сталося. Зараз головне завдання підвести їх у хорошому стані до наступної гри.

Колос занадто обережно грав у захисті в п'ять захисників. Кожен наш атакуючий гравець був під пресингом, не давали вільно розпорядитись м'ячем.

У перерві наголошував, що Колос змусив нас грати не в свою гру, за це можна зробити комплімент команді суперниці. Сьогодні ми не грали у свою гру, як це відбувається зазвичай. Просили хлопців пришвидшити рух м’яча й чекати на свій момент, а в разі, якщо він виникне, то витиснути максимум. Момент такий був, але не забили. Але відзначу, що й у Колоса були дуже хороші нагоди", — заявив український виконавець.

У наступному турі харківський Металіст 1925 гостюватиме в дніпровського Дніпра-1, тоді як посеред тижня в Кубку України зіграє домашній матч проти полтавської Ворскли.