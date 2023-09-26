Україна

До вашої уваги пряма трансляція матчу 1/8 фіналу Кубка України, який розпочнеться 26 вересня о 15:00.

У рамках 1/8 фіналу Кубка України львівський Рух зустрінеться з Олександрією.

Цей поєдинок пройде на стадіоні ім. Б. Маркевича (Львів) та відбудеться у вівторок, 26 вересня. Початок матчу — о 15:00 за київським часом, а передматчевої студії — о 14:30.

Слідкувати за подіями цього протистояння ви зможете у відео онлайн-трансляції від УПЛ ТБ на Football.ua.

ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ РУХ ЛЬВІВ — ОЛЕКСАНДРІЯ: