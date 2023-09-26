Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку 1/8 фіналу Кубку України, який відбудеться 26 вересня та розпочнеться о 17:00.

В одному з перших матчів 1/8 фіналу Кубка України між собою зіграють два представники української Прем'єр-ліги — рівненський Верес та донецький Шахтар.

Верес — Шахтар

Вівторок, 26 вересня, о 17:00. Авангард, Рівне. Арбітр — Ігор Пасхал (Херсон). Пряма трансляція на YouTube-каналі Вереса

Для рівненського Вереса шлях у розіграші Кубка України розпочався з минулого раунду, в якому він обіграв представника Першої ліги — Епіцентр (3:1). Путівку до наступного раунду народному клубу принесли голи у виконанні Миколи Гайдучика та Владислава Шарая, який оформив дубль.

Для команди Сергія Лавриненка це буде четверта нагода здолати стадію 1/8 фіналу турніру. Поки що найкращий результат Вереса – це програний півфінал у сезоні-1993/94, у якому команда з Рівного поступилася сімферопольській Таврії.

Якщо говорити про становище Вереса у чемпіонаті України, то поки що справи у команди, яка ледве уникла вильоту з УПЛ минулого сезону, йдуть не дуже. Після семи ігор лише одна перемога та дві нічиї, правда одна з них із тим самим Шахтарем. У своєму останньому матчі Верес поділив очки з Оболонню (0:0).

Також додамо, що цей матч буде показаний на клубному каналі Вереса у YouTube, де рівненська команда просить 35 гривень за передплату, яка відкриє вам доступ до перегляду кубкової зустрічі. Не можна на трибуни – отже можна через передплату – як за квитками на стадіон.

Для Шахтаря це буде стартова гра у відродженому Кубку України, який він вигравав 13 разів. Втім, на відміну від Вереса, команда Патріка ван Леувена звикла до зустрічей посеред тижня, оскільки постійно виступає в єврокубках, особливо на цій стадії сезону.

Втім, можна сміливо припустити, що голландський фахівець допустить ротацію у кубковій зустрічі, оскільки попереду важливий матч в УПЛ проти Ворскли, а потім гра у Лізі чемпіонів проти ключового суперника за єврокубкову весну – бельгійського Антверпена. При цьому в минулому турі УПЛ проти Руху (1:1) "гірники" грали в меншості з середини першого тайму, тож гравцям потрібен відпочинок, а комусь можна дати більше ігрового часу з прицілом на майбутнє, або для повернення в оптимальну форму.

В УПЛ справи у Шахтаря йдуть непогано — перше місце після восьми ігор з 18 очками, проте позаду Кривбас у якого лише на один бал менше. Поки що все спокійно, втім не всі команди провели по вісім ігор, тож повноцінна картинка турнірного становища поки що не зовсім зрозуміла.

Щодо особистих зустрічей, то між собою команди провели 16 матчів і лише раз зіграли у Кубку України. У сезоні-2017/18 вони зустрілися у чвертьфіналі і переможцем був Шахтар із рахунком 4:0. Загалом Верес лише раз обіграв "гірників" та двічі зіграв унічию.

Орієнтовні склади команд

Верес: Паст — Шевченко, Вовченко, Курко, Гакман — Кучеров, Кучеренко — Яго, В. Шарай, С. Шарай — Гайдучик.

Шахтар: Рудько — Топалов, Чигринський, Козик, Гочолеішвілі — Кастілло — Кащук, Очеретько, Криськів, Вьюнник — Сікан.