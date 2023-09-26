Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку 1/8 фіналу Кубку України, який відбудеться 26 вересня та розпочнеться о 15:00.

У стартовому матчі 1/8 фіналу Кубка України між собою зіграють два стабільні середняки української Прем'єр-ліги — львівський Рух та Олександрія.

Рух — Олександрія

Вівторок, 26 вересня, о 15:00. Стадіон імені Богдана Маркевича, Винніки. Арбітр – Дмитро Панчишин (Харків). Пряма трансляція матчу на YouTube-каналі УПЛ ТБ

Для львівського Руху це буде друга гра у нинішньому розіграші Кубка України. До цього "леви" обіграли представника Другої ліги України – Скалу 1911 з рахунком 2:0. Авторами голів, які принесли львів'янам путівку до наступного раунду турніру, стали Іван Квасниця та Андрій Столярчук.

Якщо говорити загалом, то нинішнього сезону команда Віталія Пономарьова показує одні з найкращих результатів в історії. Так, можна сказати, що після яскравого старту в УПЛ львів'яни трохи пригальмували, але свої очки вони не віддають без бою, незважаючи на статус їхніх опонентів. Як доказ остання гра в УПЛ, де було видобуто нічию з донецьким Шахтарем (1:1).

Руху також пощастило, що команда прийматиме Олександрію на своєму полі, бо статистика останніх домашніх ігор вражає – рекордна домашня серія в УПЛ без поразок – 11 матчів, чотири перемоги та сім нічийних результатів. Після семи ігор Рух набрав 12 очок та посідає шосте місце у турнірній таблиці УПЛ, втім до "гірників" на вершині лише шість балів — при цьому у донеччан на одну гру зіграно більше.

Для Олександрії це буде стартова гра у Кубку України, в якому вона максимум двічі доходила до півфіналів – це було у сезонах-2015/16 та 2020/21. Стадія 1/8 фіналу проходилась "городянами" п'ять разів – чи буде шостий – велике питання.

Олександрія непогано розпочала сезон в УПЛ, однак після перших турів почала помітно просідати, як за грою, так і за результатами. В останніх шести матчах команда Руслана Ротаня чотири рази програла та двічі зіграла внічию.

При цьому в останній грі була гучна поразка від Чорноморця (1:5), яка практично закінчила стосунки між клубом та головним тренером, але за чутками ЗМІ, помічники вмовили Ротаня залишитися та спробувати виправити ситуацію. У Ротаня не така вже й велика лава, щоб пробувати щось нове, а ті виконавці, які є, схоже не можуть дати потрібну картинку. Якщо Олександрія продовжить скочуватися вниз, то швидше за все, невдовзі ми побачимо ще одну тренерську відставку — востаннє таке сталося у ЛНЗ, де саме звільнили тренера після невдачі в Кубку України.

Якщо говорити про особисті зустрічі, то між собою команди провели п'ять матчів та все в УПЛ. На рахунку Руху одна перемога, а решта зустрічей закінчувалася внічию. За статистикою забитих та пропущених м'ячів – 3:2 на користь львів'ян.

Орієнтовні склади

Рух: Ледвій — Роман, Дідик, Слюбик, Сич — Сапуга, Едсон, Притула — Соломон-Отабор, Руніч, Климчук.

Олександрія: Шевченко — Ернандес, Савченко, Логінов, Копина — Білошевський, Сілва, Смирний — Шулянський, Калітвінцев, Андрейчук.