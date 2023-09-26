Україна

Головного тренера Кривбаса відзначають втретє поспіль.

Українська Прем'єр-ліга на своєму офіційному сайті оголосила переможців у номінаціях найкращий гравець і найкращий тренер восьмого туру.

У першій номінації переміг опорник київського Динамо Володимир Бражко, який відзначився голом та асистом у матчі проти черкаського ЛНЗ (2:4).

Переможцем у другій номінації втретє поспіль став Юрій Вернидуб. У цьому турі його криворізький Кривбас здолав полтавську Ворсклу (1:4).

Нагадаємо, раніше football.ua підбив підсумки 8-го туру української Прем'єр-ліги.