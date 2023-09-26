Україна
26 вересня 2023, 17:33
Автогол Сапуги в компенсований час вивів Олександрію до чвертьфіналу Кубка України
Команди Віталія Пономарьова та Руслана Ротаня майже погодились на нічию в основний час, але футбольна доля розпорядилась інакше.
Рух — Олександрія, фото ФК Рух
26 вересня 2023, 17:33
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Рух — Олександрія 0:1
Гол: Сапуга, 90+5 (авт.)
Рух: Ледвій — Альваренга, Слюбик, Холод, Лях — Плюман (Таллес, 88), Сапуга, Притула (Пастух, 57) — Квасниця, Теслюк (Климчук, 58), Мисик.
Олександрія: Єрмаков — Скорко, Савченко, Білошевський (Кравченко, 19), Мартинюк — Шостак (Андрейчук, 66), Смирний, Сігеєв — Калітвінцев, Андрейчук (Ковалець, 67), Шулянський (Джеванні, 86).
Попередження: Притула, Мисик