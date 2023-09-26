Україна

Клуб відмітився доволі цікавою креативною ініціативою.

Верес повідомив, що запускає на постійній основі спонсорство на своєму ютуб-каналі — повідомляє президент Євгеній Кучін.

На першу трансляцію в матчі 1/8 фінала Кубка України проти «Шахтаря» підписалось більше 2000 спонсорів, котрі також мають можливість побачити поєдинок у чемпіонаті проти ЛНЗ у суботу.

Вартість одного матчу складає 17,5 грівен, а вартість підписки складає 35 грн на місяць.

Матч з Шахтарем транслювався лише для спонсорів клубного ютуб-каналу, а рівненський колектив поступився із рахунком 0:3.