Україна

Головний тренер "гірників" прокоментував перемогу команди.

Шахтар в рамках поєдинку 1/8 фіналу Кубка України приймав на своєму полі Верес та здобув перемогу з рахунком 3:0.

Головний тренер "гірників" Патрік Ван Леувен залишився задоволений перемогою своєї команди.

"Нам не сподобався темп у першому таймі. Вважаю, ми мали розпочати в більш високому темпі, щоб ускладнити Вересу ситуацію. У перерві ми внесли корективи і показали футболістам деякі моменти, які їм слід виправити. Вони грали у більш високому темпі, частіше виконували забігання у вільні зони, і завдяки цьому ми забили голи.



Стан Шведа? Я радий, що він грав. Сьогодні ми мали намір, якщо буде така можливість, надати Мар’яну практику, бо йому треба знову звикати до гри після тривалої відсутності через травму. Це найголовніший момент. Тепер ми маємо продовжувати працювати з ним, щоб відновити його фізичну форму.



Як я вже казав, темп гри в першому таймі був занадто низький, та все ж таки, думаю, завдяки Дмитру Криськіву в нас було декілька нагод з ударами з меж штрафного майданчика. Проте знову ми були недостатньо швидкими, щоб здивувати Верес. А в другому таймі ми прискорилися, у нас був Артем Бондаренко, який заграв краще і не тільки віддав гольову передачу, а й сам забив красивий другий м’яч. Швидкі голи були полегшенням для команди. Для нас це була можливість провести заміни та дати хвилини Мар’яну Шведу та Олегу Очеретьку, який теж забив гарний гол і докладав зусилля, щоб зробити гру більш енергійною.



Шахтар обійшовся без вилучення? Ми відкриємо шампанське з цього приводу. Не працюємо над цим, бо, гадаю, ви всі бачили моменти і знаєте, що йде велика дискусія щодо того, чи була там червона картка. Тому, вважаю, слова зайві. Гравці завжди демонструють дисципліну на полі, і я не бачив грубої поведінки футболістів Шахтаря, яка б заслуговувала на таке ставлення", — наводить слова тренера офіційний сайт "гірників".

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Степаненко провів 400 матчів за Шахтар.