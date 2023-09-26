Україна

Досвідчений півзахисник досяг юбілейної позначки.

Шахтар в рамках поєдинку 1/8 фіналу Кубка України приймав на своєму полі Верес та здобув перемогу з рахунком 3:0.

Тарас Степаненко з'явився на полі наприкінці матчу. Для нього ця гра стала 400 в футболці чемпіона України.

За час виступів за Шахтар опорний півзахисник відзначився 29 забитими голами та 24 результативними передачами. Також він отримав 110 попереджень та шість вилучень.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Степаненко обійшов Реброва по матчах за збірну України.