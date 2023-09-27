Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубку України, що відбувся 26 вересня 2023 року, 17:00.

У поєдинку 1/8 фіналу Кубка України донецький Шахтар на полі суперників здобув перемогу над рівненським Вересом.

Команда Сергія Лавриненка знову створила суперникам чимало проблем, а особливо в першому таймі, коли "гірники" ледь діставались чужих володінь у позиційних атаках.

Але посеред другого тайму Шахтар усе ж таки дотиснув опонентів, і вони при цьому пропустили два блискавичні голи, що, за великим рахунком, вирішило долю путівки до наступного раунду.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Верес — Шахтар у 1/8 фіналу Кубка України:

Верес — Шахтар 0:3

Голи: Кащук, 65, Бондаренко, 68, Очеретько, 90+1

Верес: Паст — Гакман, Жуліо Сезар, Курко, Шевченко (Ковалюк, 71) — Гагун, Кучеров (Гайдучик, 80), Кухарук, В. Шарай (Світюха, 71) — Яго (С. Шарай, 66) — Шестаков (Марусич, 66).

Шахтар: Різник — Конопля, Чигринський, Міроші, Азарові — Назарина — Кащук (Швед, 72), Бондаренко (Степаненко, 76), Судаков (Очеретько, 76), Криськів (Зубков, 46) — Келсі (Сікан, 46).

Попередження: Гакман