Житомирське Полісся зіграє проти дніпровського Дніпра-1 у рамках 1/8 фіналу Кубка України на полі житомирського Центрального.

Юрій Калітвінцев, після перемоги над закарпатським Минаєм (2:1), залучив до стартового складу Кравченка, Гітченка та Шаповала до лінії захисту, тоді як Крушинський та Огіря складатимуть опорну зону, а Козак та Янаков розташуються обабіч Мустафаєва в трійці атакувальних півзахисників. Аріелсон очолить напад.

Юрій Максимов, на тлі перемоги над луганською Зорею, використав із перших хвилин Адамюка на правий фланг оборони.

Полісся: Бойко — Кравченко, Гітченко, Чоботенко, Шаповал — Крушинський, Огіря — Козак, Мустафаєв, Янаков — Аріелсон.

Запасні: Кудрик, Поспєлов, Гітченко, Будківський, Назаренко, Шабанов, Грицук, Макуана, Морозко Смоляков, Кушніренко, Танковський, Шастал.

Дніпро-1: Волинець — Адамюк, Сваток, Сарапій, Кравець — Бабенко, Рубчинський — Гуцуляк, Піхальонок, Лєднєв — Когут.

Запасні: Кінарейкін, Горін, Вітіньйо, Ківінда, Мірошніченко, Є. Пасіч, Пуріта, Пірес, Танчик.

Гра Полісся — Дніпро-1 почнеться о 15:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.