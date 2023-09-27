Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1/8 фіналу Кубку України, у якому зіграють житомирське Полісся та дніпровський Дніпро-1.
Аріелсон, фото ФК Полісся Житомир
27 вересня 2023, 14:23
Житомирське Полісся зіграє проти дніпровського Дніпра-1 у рамках 1/8 фіналу Кубка України на полі житомирського Центрального.
Юрій Калітвінцев, після перемоги над закарпатським Минаєм (2:1), залучив до стартового складу Кравченка, Гітченка та Шаповала до лінії захисту, тоді як Крушинський та Огіря складатимуть опорну зону, а Козак та Янаков розташуються обабіч Мустафаєва в трійці атакувальних півзахисників. Аріелсон очолить напад.
Юрій Максимов, на тлі перемоги над луганською Зорею, використав із перших хвилин Адамюка на правий фланг оборони.
Полісся: Бойко — Кравченко, Гітченко, Чоботенко, Шаповал — Крушинський, Огіря — Козак, Мустафаєв, Янаков — Аріелсон.
Запасні: Кудрик, Поспєлов, Гітченко, Будківський, Назаренко, Шабанов, Грицук, Макуана, Морозко Смоляков, Кушніренко, Танковський, Шастал.
Запасні: Кінарейкін, Горін, Вітіньйо, Ківінда, Мірошніченко, Є. Пасіч, Пуріта, Пірес, Танчик.
Дніпро-1: Волинець — Адамюк, Сваток, Сарапій, Кравець — Бабенко, Рубчинський — Гуцуляк, Піхальонок, Лєднєв — Когут.
Гра Полісся — Дніпро-1 почнеться о 15:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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