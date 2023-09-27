Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1/8 фіналу Кубку України, у якому зіграють житомирське Полісся та дніпровський Дніпро-1.

Житомирське Полісся зіграє проти дніпровського Дніпра-1 у рамках 1/8 фіналу Кубка України на полі житомирського Центрального.

Юрій Калітвінцев, після перемоги над закарпатським Минаєм (2:1), залучив до стартового складу Кравченка, Гітченка та Шаповала до лінії захисту, тоді як Крушинський та Огіря складатимуть опорну зону, а Козак та Янаков розташуються обабіч Мустафаєва в трійці атакувальних півзахисників. Аріелсон очолить напад.

Юрій Максимов, на тлі перемоги над луганською Зорею, використав із перших хвилин Адамюка на правий фланг оборони.

Полісся: Бойко — Кравченко, Гітченко, Чоботенко, Шаповал — Крушинський, Огіря — Козак, Мустафаєв, Янаков — Аріелсон.

Запасні: Кудрик, Поспєлов, Гітченко, Будківський, Назаренко, Шабанов, Грицук, Макуана, Морозко Смоляков, Кушніренко, Танковський, Шастал.



Дніпро-1: Волинець — Адамюк, Сваток, Сарапій, Кравець — Бабенко, Рубчинський — Гуцуляк, Піхальонок, Лєднєв — Когут.