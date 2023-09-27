Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку 1/8 фіналу Кубку України, який відбудеться 27 вересня та розпочнеться о 15:00.

У четвертому матчі 1/8 фіналу Кубка України між собою зіграють двоє представників української Прем'єр-ліги – житомирське Полісся та Дніпро-1.

Полісся – Дніпро-1

Середа, 27 вересня, о 15:00. Центральний міський стадіон "Полісся", Житомир. Арбітр – Олександр Омельченко (Слов'янськ). Пряма трансляція матчу на YouTube-каналі господарів поєдинку

Для житомирян цей раунд стане другим у нинішньому розіграші Кубка України. На стадії 1/16 фіналу вони впоралися з Агробізнесом (0:2), виступаючим у Першій лізі. Варто зазначити, що для Полісся перебування в 1/8 фіналу є повторенням найкращого в історії клубу результату у сезоні 2000/01. Проте, на даному етапі більш цікавими є виступи житомирян в УПЛ цього сезону. Підопічні Юрія Калітвінцева станом на зараз займають у турнірній таблиці чемпіонату України четверте місце, поступаючись одеському Чорноморцю за очними зустрічами.

У попередньому, восьмому турі УПЛ, Полісся продемонструвало характер, здобувши важку перемогу у матчі проти Миная (2:1). Житомиряни мінімально поступилися у першому таймі, не реалізувавши пенальті наприкінці, до того ж ще за нульового рахунку через офсайд Макуани не було зараховано гол Будківського. Але у другому таймі вони зуміли перевернути гру на свою користь і здобути важливі три очки. Від першого місця вони відстають на стільки ж.

Дніпро-1 цією грою відкриє свій сезон Кубка України. Для дніпрян рекордною є півфінальна стадія, якої вони досягали двічі – у сезонах 2017/18 і 2018/19. Спортклубівці втратили місце у єврокубках, тож тепер можуть приділити трохи більше уваги українському Кубку, який повернувся після півторасезонної паузи, спричиненої повномасштабним російським вторгненням в Україну.

В УПЛ дніпряни виступають вкрай неоднозначно. Після шести зіграних поєдинків команда нещодавно призначеного на посаду головного тренера Юрія Максимова посідає дев'яту сходинку турнірної таблиці. У попередньому турі Дніпро-1 мінімально здолав на виїзді луганську Зорю (0:1). До цього вони останнього разу перемагали саме житомирське Полісся.

Саме у другому турі цього сезону Полісся та Дніпро-1 зустрічалися вперше. Той матч видався багатим на події. У першому таймі з поля був вилучений Кушніренко (Полісся), у другому господарі (Дніпро-1) здобули мінімальну перемогу (2:1) завдяки голу Бабенка у доданий час. Варто зазначити, що у складі житомирян грають чотири колишніх футболісти Дніпра-1, а саме: Олександр Назаренко, Владислав Шаповал, Владислав Танковський і Микита Кравченко.

Орієнтовні склади:

Полісся: Бойко – Кравченко, Чоботенко, Шабанов, Смоляков – Танковський, Крушинський – Назаренко, Аріелсон, Янаков – Будківський

Дніпро-1: Волинець – Мірошниченко, Сваток, Сарапій, Кравець – Бабенко, Рубчинський – Танчик, Піхальонок, Лєднєв – Гуцуляк